Алек Болдуин отреагировал на катание русской фигуристки

Как отметил американский актер, прокат россиянки — это просто песня и поэма.

Звезда Голливуда американский актер Алек Болдуин в Instagram отреагировал на катание российской фигуристки Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов.

По словам Болдуина, он очень любит смотреть Олимпиаду. Даже в такие удручающие времена планета замирает, чтобы смотреть, как спортсмены «вроде Камилы Валиевой» показывают миру красоту. Катание россиянки он назвал поэмой и песней.

«Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира». Алек Болдуин

Напомним, что сборная России уверенно выиграла золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Камила Валиева стала одной из главных героинь. Она выиграла, как короткую, так и произвольную программы.

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