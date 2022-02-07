«Был не прав во многих ситуациях»: Соколов — о разводе с третьей женой, которая младше на 26 лет

Актер Андрей Соколов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о расставании со своей третьей женой Ольгой.

«На каком-то этапе пришло решение, что надо выстраивать отношения ради дочери. Конечно, я был не прав во многих ситуациях. Я не умаляю свою вину. Безусловно. Я очень рад, что удалось удержаться на краю и не перейти за черту невозврата. Сейчас слава богу все хорошо». Андрей Соколов

Как отметил актер, с дочкой Соней он на постоянной связи. «Я благодарен бывшей жене, что она мама такой замечательной девочки», — заметил Андрей Соколов.

Напомним, что с Ольгой Поповой, которая младше на 26 лет, Андрей Соколов был вместе с 2010 по 2015 год. Бывшая жена живет с их общей дочерью в Санкт-Петербурге.

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