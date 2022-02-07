Упала, встала и взорвала четырьмя рекордами! Как Валиева откатала произвольную программу командного турнира Олимпиады

Российская фигуристка, несмотря на падение на четверном тулупе, обошла своих главных соперниц.

Камила Валиева феерично выиграла произвольную программу командного турнира олимпийских игр в Пекине, и это, несмотря на падение на четверном тулупе. Ранее подопечная Этери Тутберидзе обошла всех своих соперниц в короткой программе, набрав максимальную сумму баллов, порядка 90,18. Уже тогда фигуристка обновила олимпийский рекорд Алины Загитовой, четырехлетней давности в Пхенчхане.

Своей произвольной программой командных соревнований Камила Валиева дала понять, что ее не зря называют фавориткой женской сборной в одиночном фигурном катании. Она набрала 178,92 балла, оставив далеко позади японку Каори Сакамото — 148,66 балла и канадку Мэдлин Шизас — 132,04 балла.

Кроме того, несмотря на падение на четверном тулупе, Камила Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе командного турнира Олимпиады. Так, российская фигуристка стала первой женщиной, которая приземлила на Олимпийских играх четверной прыжок (четверной сальхов), каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе и сделала в одной программе четверной прыжок и тройной аксель, сообщает championat.com.

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