Подготовка к коронации: Камилла получит бесценное украшение королевы-матери

Камилла получит бесценное украшение королевы-матери, когда принц Чарльз займет престол. Королеве-консорту достанется корона Елизаветы Боуз-Лайон, матери Елизаветы II. Украшение включает 2800 бриллиантов. На переднем кресте в съемной платиновой оправе находится знаменитый бриллиант в 105 карат Кох-и-Нур.

Камень доставили из Индии для королевы Виктории. Елизавета Боуз-Лайон получила камень в 1936 году и распорядилась вставить его в свою корону, когда ее муж Георг VI взошел на трон.

В последний раз публика видела украшение на похоронах королевы-матери в 2002 году. Теперь же она украсит голову Камиллы на коронации. Такую информацию публикует издание Daily Mail.

Накануне королева сделала важное официальное заявление — после ее ухода с поста, трон может занять ее сын Чарльз. Королева пожаловала Камилле титул «королевы-консорта», хотя раньше она не могла на него претендовать.

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