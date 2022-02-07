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«Красивая и талантливая киножена»: Андрей Соколов — об отношениях с Татьяной Лютаевой

Звездам часто приписывали страстный роман, но они на самом деле были лишь близкими друзьями.

«Красивая и талантливая киножена»: Андрей Соколов — об отношениях с Татьяной Лютаевой
Татьяна Лютаева. Фото: Globallookpress.com

Актер Андрей Соколов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл детали своих отношений с актрисой Татьяной Лютаевой.

Андрей Соколов и Татьяна Лютаева
Андрей Соколов и Татьяна Лютаева. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы с Татьяной познакомились лет 25 назад на картине «Письма в прошлую жизнь». Снимались в одном фильме и вместе были на съемочной площадке. Я очень рад, что у меня такая красивая и талантливая киножена. Спасибо Танечке за все большое».

Андрей Соколов

Как отметил актер, в кино он ей изменял. «Была у меня любовница», — заявил Андрей Соколов.

Напомним, что Андрей Соколов трижды был женат. Причем все время неудачно. У него есть дочь Софья от третьей жены.

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Андрей СоколовПрограмма "Судьба человека"Софья СоколоваТатьяна ЛютаеваФильм "Письма в прошлую жизнь"