«Надеюсь на дальнейшее развитие»: 17-летний блогер рассказал о романе с Аленой Шишковой

17-летний блогер Владислав Тюльпанов рассказал о романе с бывшей девушкой и матерью первого ребенка Тимати — Аленой Шишковой. Слухи о романе модели с сыном политика Вадима Тюльпанова ходили давно, однако только сейчас юноша подтвердил эту информацию.

«Да, на данный момент моя возлюбленная – бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов очень сильно. Я очень надеюсь, на дальнейшее развитие наших отношений. Потому что Алена по-настоящему роскошна и красива», — рассказал Владислав в интервью «Собеседнику».

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Сама Алена роман с Тюльпановым не подтверждала. Напомним, в 2012 году Шишкова начала встречаться с Тимати. Через два года у пары родилась дочь Алиса, а спустя еще год — модель и рэпер расстались по неизвестным причинам.

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