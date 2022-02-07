«Салон красоты на дому»: после очередного расставания Волочкова пожаловалась на сильную занятость

Еще буквально неделю назад Анастасия Волочкова была счастлива в отношениях с управляющим банным комплексом Сергеем Кузнецовым. Но счастье продлилось недолго. Балерина обвинила брутального красавца в том, что он просто пиарился на ее имени. Сергей же в своем ответе подчеркнул, что никогда не простит балерину.

Уже в статусе вновь свободной дамы Анастасия сыграла в своем спектакле и решила заняться наведением красоты.

«Мои золотые, знаете, с моим графиком у меня салон красоты может быть только на дому. Кристиночка приехала ко мне, подремонтировать мой ноготочек», — сказала Волочкова в своем микроблоге.

Напомним, в конце января Волочкова отметила свой 46-й день рождения. Пышный праздник она устроила в одном из ресторанов, куда пригласила друзей из звездной среды и журналистов.

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