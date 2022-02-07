Любовной сказке пришел конец: Евгения Добровольская подала на развод с молодым мужем

Актриса Евгения Добровольская подала на развод с мужем кинооператором Дмитрием Мананниковым, который моложе ее на 13 лет. При этом пара расстается без каких-либо скандалов и дележки имущества. Заявление рассматривается на одном из участков мировых судей.

Как отметили в пресс-службе суда, основное заседание состоится 21 февраля. После этого бывшие муж и жена будут полностью свободны и смогут строить новые отношения.

Напомним, что у Добровольской и Мананникова есть общая дочь Анастасия. Ей уже 13 лет. После развода родителей девочка будет жить с мамой.

Добавим, что Евгения Добровольская и Дмитрий Мананников познакомилась на съемках сериала «Счастье по рецепту». Это случилось в 2006 году. Заметим, что союз Добровольской и Мананникова был самым долговечным для актрисы и продлился почти 16 лет, сообщает «СтарХит».

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