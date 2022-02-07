Неужели близнецы: Джиджи Хадид пришлось оправдываться за комментарий под фото беременной Рианны

Модели Джиджи Хадид пришлось оправдываться за комментарий под фото беременной певицы Рианны. В последнее время все только и обсуждают пополнение в семье певицы и ее возлюбленного рэпера A$AP Rocky. Модель подключилась к всеобщим поздравлениям.

«Три ангела», — написала Джиджи Хадид под фото в Instagram.

Однако комментарий модели вызвал бурный интерес у поклонников пары. Они посчитали, что Джиджи знает нечто большее и Рианна ждет близнецов. Комментариев фанатов было так много, что Хадид пришлось объяснить свой комментарий. Оказалось, что она имела в виду под «тремя ангелами» Рианну, A$AP Rocky и малыша.

Напомним, 31 января появились первые фотографии беременной Рианны. Сразу после рождения ребенка певица планирует выйти замуж за рэпера.

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