«Они все на французский налегали, придурки!»: Мария Голубкина нелестно отозвалась о своих детях

Актриса Мария Голубкина в прямом эфире Instagram, общаясь с поклонниками, выругалась в адрес своих родных детей, которые уехали жить в Европу. Наследники обосновались в Берлине. При этом немецкого языка они не знают.

«Я им всегда говорила, что его надо учить. Это мой любимый язык, он великолепен. А они все на французский налегали, придурки!». Мария Голубкина

По словам Марии Голубкиной, без наследников ей очень тоскливо. В то же время она призналась, что не имела права держать их рядом с собой только потому, что ей без них скучно. Голубкина заметила, что дети должны учиться. Перед ними открыты все возможности.

Напомним, что у Марии Голубкиной двое детей – дочь Анастасия и сын Иван. Отцом наследников актрисы является певец и телеведущий Николай Фоменко, с которым она рассталась в 2008 году.

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