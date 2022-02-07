Вот моя деревня, вот мой дом родной: Галкин запечатлел заснеженную Грязь в своем любимом сказочном окошке

Знаменитый пародист, телеведущий и пятый муж Аллы Пугачевой Максим Галкин давно претендует на звание Instagram-блогера – очень часто в его аккаунте подписчики наблюдают не только его публичную, но и частную сторону жизни.

Шоумен снимает на фото и видео жену и детей, рассказывает, чем питается сам, куда ходит и что делает. Кроме того, обожает телеведущий запечатлевать природу – большое внимание он уделяет своему роскошному замку в Грязи и саду вокруг него.

На этот раз Галкин заснял панораму на деревню Грязь, утопающую в сугробах, полюбовавшись видом как на ладони. Снимок телеведущий сделал из своего любимого окна в замке, которое он называет сказочным за его форму и атмосферу, создающуюся около рамы.

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