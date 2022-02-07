«Дети не станут противиться»: Лидия Федосеева-Шукшина вернется в дом престарелых

Недавно 83-летняя актриса провела несколько дней в частном пансионате.

Сразу после Леонида Куравлева в дом престарелых отправилась Лидия Федосеева-Шукшина. Только в отличие от прославленного актера, который прожил в пансионате полгода, Федосеева-Шукшина пробыла там всего несколько дней. Позже вернулась домой.

Художник Никас Сафронов считает, что может вернуться туда в любое время.

«Если Лидия Николаевна, пожив там какое-то время, захочет вернуться домой, то она это сделает, и дети не станут этому противиться. Мы, друзья и поклонники, будем надеяться, что все с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной будет хорошо», — цитирует Сафронова «Собеседник».

Напомним, ранее на защиту Лидии Федосеевой-Шукшиной встал сын Бари Алибасова – Бари-младший. Он заявил, что даже готов жениться на актрисе, чтобы оформить опеку над ней.

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