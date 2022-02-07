«Только Гурченко повезло»: сотрудник кладбища объяснил, почему могила Никулина всю зиму в снегу

Как отметил работник погоста, его дело только расчищать дорожки.

Сотрудник Троекуровского кладбища объяснил, почему могила актера и клоуна Юрия Никулина всю зиму находится в снегу. По его словам, его дело только расчищать дорожки. Ухаживать за могилами — забота родных.

«Зимой мало кто из них приходит — тут все в непролазном снегу. Только Люсе Гурченко повезло. За ее захоронением внимательно приглядывает какая-то дама. Поклонница, видимо». Сотрудник кладбища

Как отметил сотрудник Троекуровского кладбища, фанатка Людмилы Гурченко появляется на погосте несколько раз в неделю и внимательно следит, чтобы могила была в идеальном состоянии. По его словам, это настоящая любовь и забота.

Напомним, что на могиле Юрия Никулина можно увидеть оригинальную скульптурную композицию. Здесь изображены собачка и лавочка. Сам великий клоун и актер задумчиво сидит и смотрит в даль, сообщает eg.ru.

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