Укороченный джемпер, мини-юбка, ботинки-хит: Ксения Бородина похвасталась трендовыми обновками

Телеведущая примерила после шопинга свои брендовые приобретения.

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина обожает шопинг. Причем, все чаще красавица выбирает покупки онлайн, потому что времени часто ездить в бутики у нее просто не хватает.

После очередного шопинга выходного дня телеведущая похвасталась приобретениями в своем микроблоге. Оказалось, что модница собрата тотал-лук бренда Balmain – укороченный вязаный свитер с воротником «лодочка» и мини-юбку с логопринтом. Обувь телезвезда выбрала хитовую в сезоне – грубые ботинки того же лейбла.

Примерив обновки, Бородина покрасовалась в них перед зеркалом. Своим выбором красотка осталась довольна.

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