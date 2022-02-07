«Даже тату и маникюр нельзя»: Галлямов оценил возможность Валиевой выйти на лед с флагом

Фигурист Александр Галлямов высказался о возможности своей коллеги фигуристки Камилы Валиевой выйти на лед в произвольной программе с флагом, потому что отрыв россиян очень большой в командном турнире Олимпиады в Пекине.
«Валиева выйдет катать с флагом? Это нереально. Даже тату и маникюр нельзя. Разве что эмблему ОКР».
По словам Александра Галлямова, он обожает играть на электрогитаре. С удовольствием исполнил бы рок, чтобы разбудить всех партнеров по команде, которым приходится очень рано выходить на лед.
Напомним, что Александр Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина уверенно выиграли произвольную программу. Россияне практически обеспечили золотую медаль в командных соревнованиях, сообщает «Спорт-Экспресс».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.