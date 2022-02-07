«Потрясающе выглядит!»: Гарик Харламов впервые показал свою моложавую красавицу-маму

Родительница юмориста отмечала день рождения, и звездный сын запечатлел ее на танцполе.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в Сети впервые показал, как выглядит сейчас его мама. Ранее о родительнице шоумена не было известно практически ничего – он тщательно скрывает все, что касается семьи, даже имя матери поклонники шоумена не знают до сих пор.

Дело было на дне рождения мамы Харламова 6 февраля. Гарик снял видео, на котором он танцует под живое выступление Сосо Павлиашвили. И в кадр приглашает свою родительницу.

«У мамы день рождения! Мама! С днем рождения!», — объявил шоумен.

На видео эффектная и моложавая красавица-мама улыбается в камеру. Увидев родительницу Харламова в общем чате, коллеги шоумена по сцене принялись поздравлять ее с именинами. Андрей Бебуришвили при этом сделал ей лестный комплимент. «Она потрясающе выглядит, просто потрясающе! Передай ей это!», — попросил комик.

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