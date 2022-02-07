«Какая может быть любовь с дворником?»: Борисова назвала причину неудачного романа Волочковой

Очередной роман Анастасии Волочковой закончился буквально неделю назад, но до сих пор у всех на устах. Знакомство с управляющим банным комплексом Сергеем Кузнецом в студии программы «Давай поженимся!» продолжилось на Мальдивах. После пара отметила 46-й день рождения блондинки, а теперь она вновь одна.

У телеведущей Даны Борисовой на этот счет есть свое мнение.

«Она разбитная, скандальная, по-прежнему спортивная. Но то, что она пьяная каждый день — это все ее заслуги перечеркивает… Какая может быть любовь с дворником, с которым она знакома три-четыре дня?» — высказалась Борисова в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Напомним, ранее стало известно, что на отдых на Мальдивах Волочкова потратила порядка двух миллионов рублей.

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