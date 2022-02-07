«Рядом со Словенией»: Светлана Малькова увезла детей в другую страну

Светлана Малькова с тремя детьми живет в Словении. Многодетная мама ведет активный образ жизни, трудится на нескольких работах и бьется за алименты, которые, по ее словам, новый муж Анастасии Макеевой опять не платит.

Накануне она решила устроить наследникам яркие выходные и увезла из в Италию.

«Хотя Италия находится рядом со Словенией, всего в 20 км, но атмосфера здесь совсем другая. Италия – это уникальная страна со своим неповторимым колоритом, праздничным настроением. Ее не сравнить ни с одним государством. Сегодня отлично провели время. Анюта не поехала, но не жалеет, говорит, что я там не видела», — написала Малькова в своем инстаграме.

Напомним, в Словению семья Мальковых переехала семь лет назад из российского Обнинска.

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