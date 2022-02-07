Эти ноги выиграли Олимпиаду: Навка разомлела на массажном столе, доверив пяточки чужим рукам

Фигуристка показала в Сети свои стройные ножки.

В конце трудовой недели Татьяна Навка, как и многие звезды, устроила себе отдых. Но предпочтение бизнес-леди отдала расслабленному ничегонеделанию, доверив свои натруженные ножки рукам профессионала-массажиста.

Как проходил сеанс массажа, Татьяна Навка показала в Сети. Фигуристка запечатлела свои стройные промасленные ножки, с которыми работал специалист. Когда-то этими ногами фигуристка смогла выиграть Олимпиаду в танцах на льду.

Ранее свой массаж в соцсети показала другая знаменитость. Певица Настя Каменских тоже демонстрировала, как расслабляется после трудовых подвигов.

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