Сад как в снежном плену: Галкин показал, какие сугробы намело вокруг его замка в Грязи

Телеведущий вышел во двор, чтобы покататься с сыном на санках.

Телеведущий Максим Галкин в выходные успел не только поработать, но и отдохнуть. Пока жена Алла Пугачева была на примерке в Доме моды своего стилиста, шоумен резвился дома с детьми.

Сначала глава семьи побывал с сыном Гарри на зимней рыбалке, а затем отправился во двор, чтобы покататься с ним с горки. Снега в этом году выпало очень много, и Галкин показал, какие сугробы воцарились в его любимом саду – в пору вставать на лыжи.

Сколько снега выпало в этом году, поразилась другая знаменитость. Телесваха Роза Сябитова посетовала, что сугробы уже достигли середины забора. Снега столько, что убирать его она не успевает, отчего ее теплица уже пострадала.

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