И все-таки она в Африке: Валя Карнавал в мини-комбинезоне дерзко закинула ногу вверх и показала язык

Знаменитость из Интернета Валя Карнавал, урожденная Валентина Карнаухова, стала героиней второго сезона шоу «Звезды в Африке». 20-летняя бывшая пассия Егора Крида не смогла долго скрывать эту новость и слила ее в Сеть.

Хотя поклонники еще раньше заподозрили, что Карнавал улетела в Африку. Потому что ее подруга Юлька Шпулька ездила отдыхать в Мексику одна, в то время как Валя тоже была в поездке в жаркой стране.

Подтвердив свое пребывание в Африке геотегом, Валя Карнавал позировала себе для селфи в мини-комбинезоне в стиле сафари. В качестве обуви красотка предпочла грубые ботинки, которые сейчас не только на пике трендов, но и очень удобны для преодоления различных испытаний на банановом континенте.

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