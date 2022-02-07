«Без бровей и всего остального»: Виктория Лопырева смело показала себя до пластики и тюнинга

Модель и светская львица Виктория Лопырева в 2003 году стала обладательницей почетного титула «Мисс Россия». Эффектная блондинка с того момента обзавелась огромной армией поклонников, приобрела славу и встала в ряд отечественных селебрити.

Но по пути к славе Лопырева успела себя видоизменить. Известно, что девушка обращалась не раз к услугам пластических хирургов – исправляла нос, делала маммопластику и другие манипуляции. И не скрывает этого. А по просьбе подписчиков в Сети и вовсе смело показала, как выглядела до пластики и тюнинга.

«До рино, без бровей и всего остального», — сообщила звезда.

Напомним, что после победы на конкурсе красоты Виктория Лопырева стала телеведущей, закрутила роман с Николаем Басковым и чуть не вышла за него замуж. Сейчас она счастлива в браке с чиновником из Коми Игорем Булатовым.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!