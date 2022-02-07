«Он в группе поддержки»: сын Наташи Королевой потерял голос

Артистка и Архип участвуют в шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Наташа Королева и ее 19-летний сын Архип Глушко участвуют в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Накануне Первый канал показал десятый выпуск проекта, по итогам которого артистка с сыном старались исполнить песню «Дельфин и русалка», но вновь стали аутсайдерами проекта. Ситуация усугубилась тем, что Архип потерял голос.

«Фониатр сказал, что никакие уколы не помогут — пацану надо только молчать. Ему даже нельзя шептать. Поэтому он в группе поддержки», — сказала Королева после выступления.

Архип шепотом подтвердил слова звездной мамы.

Добавим, что лидерами проекта по итогам десяти выпусков являются Сергей Трофимов и Лиза. У них 180 баллов. Всего на один от них отстают Олег и Родион Газмановы. Также в тройке лидеров Александр Маршал и Артем, которые набрали одинаковое количество баллов — 178 — с Таисией Повалий и ее сыном Денисом.

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