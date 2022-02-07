В надежде вернуть упругость: Бузова во время тренировки подняла руки и засветила обвисшую дряблость

Поющая телеведущая Ольга Бузова в прошлом году сильно поправилась. Она сама признавалась поклонникам, что драники и колбаска, которыми ее угощали в Минске на съемках, очень быстро дали эффект – лишние объемы скрыть корректирующими одеждами уже было невозможно.

В новый год Бузова вступила со старыми размерами. Но в командировке в Африке, где сейчас снимается второй сезон реалити о выживании в диких условиях, певица решила начать тренироваться.

Чтобы не терять мотивацию, Ольга Бузова снимает на видео свои тренировки. И во время очередного занятия она, подняв руки, засветила свисающую дряблость рук подмышками.

Заметно пополневшие руки уже потеряли тонус и мышечную массу. Судя по этой картине, Бузовой придется изрядно попотеть, чтобы вернуть утраченную упругость.

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