Как приготовить турецкую пиццу «Лахмаджун»
Видео
Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео

Вызывайте пожарных, а то Нагиев запылает: Горбань вслед за Кокой покрасовалась в «огненном» мини-платье

Актриса нарядилась в платье-майку на свидание под открытым небом.

Вызывайте пожарных, а то Нагиев запылает: Горбань вслед за Кокой покрасовалась в «огненном» мини-платье
Мария Горбань с Дмитрием Нагиевым. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Мария Горбань проводит отпуск на Шри-Ланке, куда улетела вместе с мужем на свою виллу на берегу Индийского океана. Уединиться без детей актриса решила в честь годовщины свадьбы с половинкой.

Минувший вечер стал одним из романтичных на отдыхе у Горбань. Муж устроил ей ужин на берегу океана, пригласив в сумерках провести вечер.

Экранная жена Дмитрия Нагиева выбрала для свидания платье-майку, точно такое же, как у Клавы Коки. Актриса взобралась на стул и пустилась в пляс, сначала под звуки океана, а затем под хит Элджея.

Клава Кока в «огненном» платье. Фото: instagram.com/klavacoca/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Горбань новостиЗвездный стильМария Горбань последние новостиНовости google