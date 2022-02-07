Вызывайте пожарных, а то Нагиев запылает: Горбань вслед за Кокой покрасовалась в «огненном» мини-платье

Актриса нарядилась в платье-майку на свидание под открытым небом.

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Мария Горбань проводит отпуск на Шри-Ланке, куда улетела вместе с мужем на свою виллу на берегу Индийского океана. Уединиться без детей актриса решила в честь годовщины свадьбы с половинкой.

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Минувший вечер стал одним из романтичных на отдыхе у Горбань. Муж устроил ей ужин на берегу океана, пригласив в сумерках провести вечер.

Экранная жена Дмитрия Нагиева выбрала для свидания платье-майку, точно такое же, как у Клавы Коки. Актриса взобралась на стул и пустилась в пляс, сначала под звуки океана, а затем под хит Элджея.

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