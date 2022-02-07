«Меняем купальник?»: Рудковская красиво позировала на побережье

Яна Рудковская отдыхает на Мальдивах. Популярная блондинка щедро делится с фанатами кадрами из путешествия, не забывая показать свою фигуру. На этот раз Яна выбрала бикини алого оттенка, в котором позировала на побережье.

«Ну, что? Меняем купальник слитный на раздельный?» — спросила у фолловеров Рудковская.

Ее тут же засыпали комментариями, восхитившись фигурой.

«Как проработан пресс! Идеальная! Шикарная фигура! Восхитительная! Красиво! Просто огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале января Яна Рудковская отметила свой 47-й день рождения. 15 из них она счастлива с Евгением Плющенко. Пара воспитывает двух сыновей – Сашу и Арсения. А недавно продюсер призналась, что зарабатывает два миллиона долларов в год.

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