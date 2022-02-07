«Ох, потрясающая!»: новые кадры фигуристки Туктамышевой в маечке свели с ума поклонников в Сети

Спортсменка поделилась бьюти-секретами, позируя перед зеркалом во всей красе.

Прославленная российская фигуристка Елизавета Туктамышева не полетела в Пекин на Олимпиаду, хотя была включена в сборную в статусе запасной спортсменки. Вместо этого из Красноярска, где прошли предолимпийские сборы, звезда льда улетела в Петербург.

В своем микроблоге в Instagram Туктамышева поделилась с подписчиками своими бьюти-секретами. Сопроводила их красотка своими новыми фото возле зеркала. Спортсменка предстала в отражении в черной маечке, с макияжем и прической. Снимки буквально свели с ума многих поклонников звезды спорта.

«Ох, просто потрясающая!», «С ума сойти! Прекрасная Красотка Лиза!», «Ух ты, огонь! Пора в кино сниматься», «Красавица!», «Лиза, выглядишь шикарно!!!», «Куколка! Душевный человек,благородная спортсменка», «Лиза-наша императрица и просто красавица!», «Великолепна!», — не сводят глаз с красавицы подписчики.

Напомним, Елизавета Туктамышева – воспитанница тренера Алексея Мишина. Она — чемпионка мира 2015 года, вице-чемпионка мира-2021, чемпионка Европы 2015 года и обладательница многих других титулов.

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