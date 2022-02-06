Ксения Собчак помогла исполнить мечту девушки, пострадавшей в ДТП в Адлере

Вечером 6 февраля телеведущая Ксения Собчак сообщила о том, что исполнила мечту Оксаны Садовник – девушке, что пострадала в страшном ДТП с участием машины звезды 9 октября в Адлере.

«Никогда не знаешь, где, как и с кем тебя сведет судьба, как это повлияет на тебя и других людей. С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии. И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь, — рассказала Собчак в Instagram. — Оксана поделилась, что у нее есть мечта. Она всю жизнь мечтала о фотостудии, в которой она — талантливый и крутой фотограф — сможет работать».

Как оказалось, светская львица приняла активное участие в проекте девушки, чтобы их встреча оказалась менее печальной. Полгода журналистка помогала пострадавшей с утверждением проекта и ремонтом в будущей фотостудии. И вот, в начале февраля, заведение было открыто в городе Звенигороде Московской области.

Ксения Анатольевна лично присутствовала на радостном событии и фотографировалась вместе с Садовник, о чем свидетельствуют снимки в социальной сети. Также она пропиарила новую студию через свой аккаунт с 9 миллионами подписчиков. Поклонники Собчак в комментариях хвалят ее за то, что она не бросила пострадавшую на произвол судьбы.

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