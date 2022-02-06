«Не вмешиваемся в их личную жизнь»: Наташа Королева оправдала мужа, публично унизившего возлюбленную их сына

Певица Наташа Королева появилась на открытии персональной выставки ее мужа Сергея Глушко.

Во время пандемии тот неожиданно для всех начал писать картины. Наташа Королева отметила, что ее муж талантлив во всем, за что бы ни брался.

Пришлось певице, правда, ответить и за слова, произнесенные Сергеем Глушко в адрес избранницы их сына Архипа.

В беседе с журналистами начинающий художник заявил, что это всего лишь очередная девушка, каких будет еще много.

«Мы стараемся не вмешиваться в их личную жизнь. Сергей поэтому так и отреагировал, — объяснила Наташа Королева. – И никому не нужно вмешиваться. Архип и Мелисса вместе. Но до нее у него были и другие девушки. И про них также писали, про семью, детей. Но никто не пишет о том, что Архип преподает и учит японский язык. А это довольно трудный язык».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.