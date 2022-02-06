«Появился крутой и сильный боец!»: Навка восхитилась новой звездой мужского фигурного катания

Начавшиеся в Пекине зимние Олимпийские игры – 2022 принесли приятный сюрприз для Татьяны Навки. Речь идет о 18-летнем фигуристе Марке Кондратюке, который смог впечатлить олимпийскую чемпионку в танцах на льду.

По итогам соревновательного дня 6 февраля молодой спортсмен вырвался на второе место в командных соревнованиях среди мужчин, уступив по баллам только японцу.

«В мужском одиночном катании начала сиять новая звезда — Марк Кондратюк! – написала Навка в Instagram. — Крутое и достойное выступление за команду, неожиданное второе место! Наконец-то в нашем мужском фигурном катании появился крутой и сильный боец! И это невероятно здорово! Так держать и дальше!»

Добавим, что в 2022 году Кондратюк уже успел стать чемпионом России и Европы. Болеем за наших на Олимпиаде!

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