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«В России могут выпить все»: мать Бузовой подтвердила, что певица иногда употребляет алкоголь

По словам Ирины Бузовой, они иногда с дочкой пропускают бокальчик вина за ужином.

«В России могут выпить все»: мать Бузовой подтвердила, что певица иногда употребляет алкоголь
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что ее дочь иногда пьет. Она вспомнила знаменитую «историю с коньяком».

Ирина Бузова и Дмитрий Губерниев
Ирина Бузова и Дмитрий Губерниев. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Там была просто грубость брюконосителя к девушке. Если кто-то на фотографии видит только попу, то что я могу сказать. Покажите мне человека, который не выпивал в 35 лет. Я удивлюсь. Я могу сказать, что в России могут выпить все».

Ирина Бузова

«Вы можете выпить с ней бокальчик вина за ужином?» — спросил ведущий Антон Привольнов маму Бузовой.

«Почему бы и нет», — заявила Ирина Бузова.

Напомним, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев однажды на программе спросил Ольгу Бузову «перестала ли она пить коньяк по утрам». Певица не смогла сдержать слез, сказав, что вообще не пьет.

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Антон ПривольновДмитрий ГуберниевИрина БузоваОльга Бузовапрограмма "Звезды сошлись"