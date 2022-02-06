«Она уже 20 лет не выходит на сцену, а ей платят зарплату»: мать Бузовой подколола Поргину

По словам Ирины Александровны, любой вопрос можно на самом деле перевернуть.

Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ подколола актрису Людмилу Поргину. Речь на шоу зашла об игре на сцене МХАТа имени Горького телеведущей.

«Вот эта манера сравнивать гонорары. Это вопрос к отделу кадров. Вопрос к людям, которые нанимают персонал. Я точно также могу спросить, на каком основании мне, врачу, после пенсии, если я не выхожу работать, не платят зарплату, а театры бьют себя в грудь и рассказывают: «Вы знаете, она уже 20 лет не выходит на сцену, а ей платят зарплату». Вы поймите – всегда любой вопрос можно перевернуть». Ирина Бузова

«Вы кто по профессии, мама?» — возмутилась Людмила Поргина, понимая, что речь о ней.

«Стоматолог», — парировала Ирина Бузова.

«Давайте тогда о зубах. Вы не можете рассуждать о сцене», — подметила вдова Николая Караченцова.

Напомним, что после ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов, «Ленком» платил каждый месяц актеру деньги до его смерти. Получает зарплату до сих пор и Людмила Поргина.

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