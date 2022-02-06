«Это позор»: Навка пристыдила украинских спортсменов, «забывших» о триумфе Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду подметила, что спортсмены все-таки должны поддерживать друг друга на соревнованиях, забыв о каких-то разногласиях вне Олимпиады.

Как пишут спортивные издания, ссылаясь на реакцию Алексея Ягудина, воочию наблюдавшего в Пекине за триумфальным прокатом Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира, только украинская делегация оставила без внимания разгромное выступление российской фигуристки.

Находясь в гуще событий в комментаторской рубке Ягудин подтвердил, что все иностранцы и европейцы стоя аплодировали Камиле Валией, за исключением разве что украинских спортсменов. Это его немало раздосадовало. А вот что по этому поводу думает олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она пристыдила украинскую делегацию, заметив, что все лично должно оставаться за Олимпиадой. Все-таки спортсмены должны поддерживать друг друга. А такой чистейший прокат российской фигуристки растопил лед в Пекине. Даже иностранные делегации не смогли усидеть на месте, приветствуя олимпийскую фаворитку в женском одиночном катании.

«Это позор. Спортсмены должны поддерживать друг друга. Во время Олимпийских игр всегда во всем мире останавливались неурядицы. Тем более, они молодые ребята. Зачем это делать? Это очень некрасиво. Стыдно за них», — передает «Спорт-Экспресс» слова Татьяны Навки.

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