«Сын — благородный парень»: Сафронов сделал предположение, что будет с квартирой Куравлева

Художник Никас Сафронов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сделал предположение, как сын и дочь актера Леонида Куравлева будут делить квартиру отца. Ее стоимость в районе ста миллионов рублей.

«Я думаю, что все у них будет хорошо. Возможно, сын Вася взял на себя всю эту историю. Сказал сестре, что квартиру она может оставить себе. Он – бизнесмен. А может сказал, что даст ей денег. Она может переехать из квартиры отца. Потому что там негатив». Никас Сафронов

Как отметил Никас Сафронов, сын Леонида Куравлева — благородный парень. «Он меньше, чем дочь занимался папой, но помогал и поддерживал отца», — заметил Никас Сафронов.

Напомним, что легендарный советский актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Проститься с ним не пришли почти никто из звезд кино.

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