Уткнулись в смартфоны, скучали! Украинская делегация не встала после разгромного проката Валиевой на Олимпиаде

Вся ледовая арена взорвалась после короткой программы российской фигуристки в командном турнире.

Украинская делегация не встала после выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Подопечная Этери Тутберидзе феерично выступила в короткой программе командного турнира, не оставив никакого шанса своим соперникам. Камила не только выиграла этот этап, но и установила новый мировой олимпийский рекорд, набрав порядка 90,18 баллов в короткой программе. Она перещеголяла даже достижения Алины Загитовой четырехлетней давности в Пхенчхане.

Как сообщает Sport24, все иностранные делегации стоя аплодировали российской фигуристке после грандиозного разгромного проката. Вот только украинская делегация на соревнованиях проигнорировала успех Камилы Валиевой. Как передает источник, они в буквальном смысле уткнулись в телефоны и сидели со скучающим видом, пока иностранцы и европейцы одаривали подопечную Этери Тутберидзе овациями, по-достоинству оценив ее чистейший прокат в короткой программе командного турнира.

«Такому явлению нужно только аплодировать», — говорит после проката Валиевой, комментирующий ее выступление в Пекине Алексей Ягудин.

Он подтвердил, что встали все делегации, и очень удивился тому, что украинцы не поддержали нашу спортсменку. Как отметил Ягудин, это выглядело весьма и весьма странно и некрасиво.

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