В серебристом пуховике и с букетиком цветов: дочь покойной Юлии Началовой пришла на могилу к маме

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной пятнадцать лет. Почти три года из них она растет без любви и заботы мамы.
В день, когда отмечается день рождения Юлии Началовой, Вера Алдонина вместе с бабушкой и дедушкой пришла на могилу мамы.
Для визита на погост Вера Алдонина облачилась в серебристый пуховик и бежевую шапочку бини. В руках Вера Алдонина держала букет роз, предназначенных для покойной мамы.
Девочка при этом выглядела очень печальной и задумчивой.
Вместе с семьей Началовых на могиле покойной певицы побывала и именитая вокалистка Лариса Долина. Она дружна с родителями Юлии Началовой и является крестной мамой Веры Алдониной.
Напомним, ранее дочь покойной певицы Вера Алдонина обратилась к поклонникам с просьбой не отождествлять ее с умершей мамой.
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