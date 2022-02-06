В серебристом пуховике и с букетиком цветов: дочь покойной Юлии Началовой пришла на могилу к маме

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной пятнадцать лет. Почти три года из них она растет без любви и заботы мамы.

В день, когда отмечается день рождения Юлии Началовой, Вера Алдонина вместе с бабушкой и дедушкой пришла на могилу мамы.

Для визита на погост Вера Алдонина облачилась в серебристый пуховик и бежевую шапочку бини. В руках Вера Алдонина держала букет роз, предназначенных для покойной мамы.

Девочка при этом выглядела очень печальной и задумчивой.

Вместе с семьей Началовых на могиле покойной певицы побывала и именитая вокалистка Лариса Долина. Она дружна с родителями Юлии Началовой и является крестной мамой Веры Алдониной.

Напомним, ранее дочь покойной певицы Вера Алдонина обратилась к поклонникам с просьбой не отождествлять ее с умершей мамой.

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