«Решили, что веником выгонят»: Сафронов рассказал, почему звезды не пришли на прощание с Куравлевым

Как отметил живописец, люди точно не знали, где и когда будет прощание.

Художник Никас Сафронов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему звезды не пришли проститься с актером Леонидом Куравлевым.

«Никто не знал, когда похороны. Не было никакой информации. Решили, что всех оттуда веником выгонят. Народ побоялся идти. У Лени был странный характер. Он никогда не тусовался с актерами». Никас Сафронов

Как отметил Сафронов, в пансионат Куравлев попал по своей воле. «Он лежал не в доме престарелых. Это нормальный пансионат. Все было согласовано с близкими», — заметил живописец.

Напомним, что легендарный советский актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Проститься с ним не пришли почти никто из звезд кино.

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