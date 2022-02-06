«Хюррем такое только султану показывала»: Мерьем Узерли обнажила стройные ножки в ванной

Актриса Мерьем Узерли, ставшая популярной после сериала «Великолепный век», в котором сыграла роль Хюррем-султан, продолжает будоражить умы поклонников.

На страничку звезды в Instagram подписаны семь миллионов человек, и все они с нетерпением ждут новых публикаций Мерьем Узерли.

На этот раз актриса поделилась порцией новых снимков в сторис и ленте микроблога. В кадре Мерьем Узерли предстала в банном халатике, восседая на краю ванны.

При этом красотка обнажила свои стройные ножки, чем очень впечатлила подписчиков. Комплименты Мерьем Узерли пишут на разных языках – английском, русском, турецком.

«Хюррем такое только султану показывала», «Ангел», «Красотка», «Самая лучшая», «Мерьем, ждем встречи с вами», — высказались в Сети.

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