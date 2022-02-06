«Гарику такая нужна, а не эти вертихвостки»: Харламов нарвался на троллинг с «пронырливой невестой»

Не успел шоумен опомниться, как ему уже сосватали полнотелую красотку. Такой находчивости позавидовала бы и главная телесваха страны Роза Сябитова.

Гарик Харламов опубликовал в своем микроблоге кадры из одного популярного ток-шоу со знакомствами. Кажется, резидента Comedy Club впечатлила дерзкая и хваткая девица, которая едва не сцепилась с другой участницей в борьбе за внимание появившегося в студии «жениха».

Причем юноша явно уступал в габаритах своей потенциальной подружке. Но брюнетка не сдавалась, откровенно запугав соперницу, девушка ушла за кулисы в компании стройного красавца. Такая хватка произвела на Харламова впечатление. Он, как сторонний наблюдатель, восхитился самоуверенностью брюнетки. А вот паренек явно был не в состоянии комментировать свою «удачу». Юноша за кулисами никак не мог прийти в себя, заливаясь нервным смехом.

И тут находчивый резидент Comedy Club смонтировал кадры с Джокером, в момент когда тот бился в припадочном веселье.

Правда, фанаты Гарика Харламова в ответ тонко потроллили своего любимчика, заверив, что ему подошла бы именно такая девушка. Так, в комментариях, одна из подписчиц уточнила, что юмористу стоит обратить внимание на более сильных и уверенных в себе красоток. Ну что тут скажешь, Гарик попал! Комик хотел подшутить над нелепостью некоторых ток-шоу и сам оказался под прицелом троллинга.

Не успел юморист опомниться, как его тут же сосватали. Можно сказать в лучших традициях программы «Давай поженимся!». Такой «пронырливой невесте» позавидовала бы и главная телесваха страны Роза Сябитова. «Вот Гарику такая нужна, а не эти вертихвостки», — пишет фанатка Харламова, намекая на Асмус и его новую пассию Ковальчук.

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