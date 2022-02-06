«Какая воля!»: Екатерина Стриженова восхитилась результатами лыжников на Олимпиаде в Пекине

Телеведущая похвалила Александра Большунова, который завоевал золото в скиатлоне.

Ведущая программы «Время покажет» Екатерина Стриженова сделала репост публикации олимпийского чемпиона Александра Большунова. Таким способом знаменитость показала свою гордость за российских спортсменов.

Стриженова отдельно выделила скиатлониста Большунова, который взял золото на Олимпиаде в Пекине.

«Саша, какой бойцовский характер, какая воля! В начале гонки Александр упал, но никто не смог догнать нашего Большунова. А серебро в скиатлоне завоевал Денис Спицов. Ребята, спасибо за победу!» – поблагодарила Екатерина спортсменов в личном микроблоге.

«Ради такого стоит пройти такой путь. Я — олимпийский чемпион!» – заявил Большунов в личном микроблоге.

Поклонники Большунова присоединились к поздравлениям Стриженовой:

«Настоящий боец! Поздравляем от всей души!», «Какие счастливые лица у ребят! Молодцы!», «Какие красавцы! Браво!», «Пупсики наши, только вперед», «Красавчики сделали всех! Ура!», «Поздравляем! Болели всей семьей», «Гордость за наших ребят».

Напомним, российские лыжники Александру Большунов и Денис Спицов заняли первое и второе места на Олимпиаде в Пекине.

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