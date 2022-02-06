«Все под богом ходим»: дочь Заворотнюк отреагировала на слитые в Сеть фото актрисы

Анна Заворотнюк не стала оставлять без внимания скандал, связанный с размещением снимков с камер видеонаблюдения.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк дала понять, что на слитых в Сеть снимках с камер дорожного наблюдения, действительно, запечатлена актриса.

Анна Заворотнюк решила не оставлять без внимания эту историю и отреагировала на нее в сторис микроблога.

Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос подписчиков о том, что она думает по поводу попавших в Сеть фото.

Анна Заворотнюк уверена, что человека, который это сделал, обязательно настигнет возмездие.

«Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под богом ходим», — написала Анна Заворотнюк в сторис микроблога.

Как считает РИА ФАН, таким образом Анна Заворотнюк подтвердила, что на снимке с дорожных камер запечатлена Анастасия Заворотнюк.

Напомним, на днях муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов попал в объектив дорожной камеры, нарушив ПДД. Рядом с ним в «Мерседесе» на переднем сиденье полулежала женщина, в которой многие узнали актрису Анастасию Заворотнюк.

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