«Пахнуло деревней! И Крид сбежал»: Валя Карнавал задрала ногу в ботинке на стол, щегольнув формами

Валя Карнавал — девушка яркая и эффектная. Юная звездочка «ТикТока» себя в обиду не даст. Певице даже удалось нарваться на скандал в самом безобидном шоу Максима Галкина «Музыкалити». На съемках поп-диве «досталось» от джазовой исполнительницы Ларисы Долиной. Артистка подметила, что юной красотке не помешало бы взять уроки вокала. Ну а Валя дала понять, что считает себя самородком и пыхтеть за нотами и сольфеджио она не готова. К тому же, певица уверена, что она итак идеальна во всех проявлениях.

Валя не раз попадала под «обстрел» едкой критики. Так, поп-диву высмеяли из-за странного поведения. Многим поклонникам юной звездочки «ТикТока» не понравилось, что Карнавал закинула ногу в ботинке на стол, приняв позу «лягушки». При этом шортики поп-дивы натянулись на ее внушительных формах едва ли не до треска. «Крид в припадке?», «Тут всем бы освежиться не помешало», «Зачем ногу в ботинке задирать на стол?? Что за мода у молодежи», «Ну как-то это странно выглядит», «Зачем? Пахнуло деревней! И Крид сбежал», — пишут подписчики на фанатской страничке.

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