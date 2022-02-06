После родов: Рианна планирует выйти замуж за A$AP Rocky

Певица и ее возлюбленный счастливы вместе.

Барбадосская певица Рианна уверена, что выйдет замуж за бойфренда A$AP Rocky сразу после рождения ребенка.

Исполнительница мечтает о традиционной семье. В феврале этого года артистке исполнится 34 года. И Рианна готова остепениться и наслаждаться обществом законного мужа.

«Они оба этого хотят. У Роки отличные отношения с семьей Рианны, и это лишь вопрос времени, когда он сделает предложение. Рианна отдает себе отчет, что ее часы тикают», — заявили инсайдеры Sunday Mirror.

Также сообщается, что свадьба планируется на Барбадосе. Там живут родители обоих знаменитостей. Зимние праздники пара провела именно в родных местах. Свадьбу Рианны и A$AP Rocky стоит ждать не раньше лета.

Напомним, ранее Рианна подтвердила свою беременность. Знаменитость показала кадры новой фотосессии с возлюбленным. На фото видно, что певица находится в «интересном» положении.

Сама Рианна отмечала, что невероятно счастлива скорому появлению малыша. Родители певицы поддержали дочь. Они видят в Рианне замечательную мать.

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