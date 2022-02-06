«Узнавали иногда»: Нетребко в шубке без рукавов и шапочке под рыбью чешую попрощалась с Барселоной

У оперной дивы Анны Нетребко закончился отпуск в Испании.

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко провела несколько незабываемых дней в Барселоне. В Испании стоит по-весеннему теплая погода, светит солнце.

Анна Нетребко наслаждалась прогулками по улочкам Барселоны, подставляя лицо теплым лучам. Но каникулы подошли к концу.

«Вот и прошел мой тайм-аут! Пора возвращаться к работе», — поделилась в микроблоге Анна Нетребко.

Публикацию Анна Нетребко сопроводила снимком, на котором предстала в шубке без рукавов оттенка баклажана.

Голову оперной дивы украсила шапочка под рыбью чешую. Она расшита пайетками и переливается на солнце.

«Эх, где-то по Барселоне ходила Анна! Хотя, если бы я увидела на улице Анну, то подумала бы, что надо прекратить по утрам пить вино, как испанцы. Анна, а вас узнавали на улице», — написала одна из подписчиц Нетребко в комментариях. «Узнавали иногда», — ответила Анна Нетребко.

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