«Кажется милой»: Бородина после советов Хромченко вышла в свет в романтичном платье, которое впечатляет мужчин

В этом сезоне вновь на волне популярности гороховый принт. Эвелина Хромченко посвятила не одну программу этому простому, но привлекательному рисунку на одежде.
Ведущая Первого канала замечала, что горох, как и клетка виши, магическим образом влияет на мужчин. Сильная половина человечества даже самые простые платья в нем по какой-то причине воспринимает, как роскошные.
Кроме того, одежда в горох может оказать приятное воздействие и на родителей этого мужчины.
«Если вам необходимо произвести хорошее впечатление на знакомого противоположного пола. Или тем более на его родителей, платье в горох хорошей длины, ничего дополнительно не открывающее — это то, что будет правильным решением. Потому что всем женщина, наряженная в горошек, кажется милой, позитивной и очень безопасной с матримониальной точки зрения», — поведала Эвелина Хромченко.
Единственное, стилист не советовала наряжаться полным и зрелым женщинам в крупный горох, который может увеличить зрительно объемы.
Ксения Бородина – большая модница. Не удивительно, что в ее гардеробе оказалось платье в горошек. Звезда выбрала классическое черно-белое сочетание с рисунком средней величины.
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