«То, что сзади — это не мое!»: Пугачева в папахе под альпаку и «зеленочной» шубке сбежала на шопинг без Лизы

Алла Пугачева частый гость в фешенебельном бутике модельера Игоря Гуляева. На примерке Примадонна появилась в ярком аутфите, буквально сбежав из Грязи. Дети певицы — двойняшки Гарри и Лиза не привыкли оставаться дома без именитой мамы. Она крайне редко выезжает куда-то из замка, оставляя их на попечение няни Оксаны. Тем более, что Лиза и сама любит примерять наряды от именитых дизайнеров. Вот только на шопинг Примадонна свою восьмилетнюю дочурку пока не берет. Кстати, Игорь Гуляев передал через Аллу дубленку с изящной цветочной вышивкой для Лизы. Дочка шоумена Максима Галкина была в полном восторге.

В бутике модельера Алла Пугачева покрасовалась в оранжевой папахе под альпаку и «зеленочной» шубке. При этом певица указала Игорю Гуляеву на некоторые недочеты, отметив, что ему стоило бы убрать бантик на ее новой шляпке. Этот аксессуар не из числа любимых у Примадонны.

«А вот то, что сзади — это не мое! Уберешь бантик — будет хорошо», — уточнила Алла, поправляя шапку-папаху на голове.

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