«Это запоминается»: Собчак вышла за снежок в роскошной кипенно-белой шубе с типографским принтом

Ксения Собчак появилась на зимней прогулке по заснеженному лесу в шубке кипенно-белого цвета с типографским принтом.

Звезда не удержалась и похвасталась обновкой в личном блоге. Она заметила, что ее пушистая вещица очень теплая и ручной работы.

В копилку комплиментов красивой шубы можно добавить также слова ведущего «Модного приговора» Александра Васильева. Он замечал, что тренд на типографский принт в свое время ввела Эльза Скиапарелли, которая стала использовать его в своих моделях еще в 1930-е годы. Любопытно, что до сих пор он считается актуальным.

«Мы никак не можем остановиться. Конечно, это оригинально, конечно, запоминается», — признал модный эксперт.

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