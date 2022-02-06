«Звезда надела платье, взятое напрокат»: Александр Рогов не оценил платье МакSим

Стилист Александр Рогов оценил наряды знаменитостей на ковровых дорожках. Модный блогер не обошел стороной лавандовое платье певицы МакSим для выхода на «Муз-ТВ».
Артистка выбрала наряд с пышной юбкой и открытыми плечами для дня рождения музыкального канала. А модный эксперт посчитал, что певица взяла платье напрокат.
«У меня ощущение, что платье взято в салоне проката платьев для выхода в свет. Одно дело, когда туда идут хорошенькие девочки с маленьким бюджетом и потом кружатся со своими друзьями, а другое, когда певица МакSим. Тут дело не в бюджете. Ты — звезда надела платье, взятое напрокат…» — негодовал Рогов в своем YouTube-канале ROGOV LIVE.
«Ор! Я сейчас стоял в пробке. Смотрю на какой-то уродский магазин, а на вывеске написан этот логотип. Думаю, черт, ну что за магазин! Вот видишь, это не прокат. Сшили специально для МакSим. Как оцениваем? Никак!», – ответил коллеге Гоша Карцев.
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