«Звезда надела платье, взятое напрокат»: Александр Рогов не оценил платье МакSим

Модный эксперт подумал, что артистка решила сэкономить на наряде для ковровой дорожки.

Стилист Александр Рогов оценил наряды знаменитостей на ковровых дорожках. Модный блогер не обошел стороной лавандовое платье певицы МакSим для выхода на «Муз-ТВ».

Артистка выбрала наряд с пышной юбкой и открытыми плечами для дня рождения музыкального канала. А модный эксперт посчитал, что певица взяла платье напрокат.

«У меня ощущение, что платье взято в салоне проката платьев для выхода в свет. Одно дело, когда туда идут хорошенькие девочки с маленьким бюджетом и потом кружатся со своими друзьями, а другое, когда певица МакSим. Тут дело не в бюджете. Ты — звезда надела платье, взятое напрокат…» — негодовал Рогов в своем YouTube-канале ROGOV LIVE.

«Ор! Я сейчас стоял в пробке. Смотрю на какой-то уродский магазин, а на вывеске написан этот логотип. Думаю, черт, ну что за магазин! Вот видишь, это не прокат. Сшили специально для МакSим. Как оцениваем? Никак!», – ответил коллеге Гоша Карцев.

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