Во флере роскоши: Арзамасова вышла на люди в юбке с любимым принтом Шанель и свитере-лапше

Елизавета Арзамасова предстала на людях в модном образе с привкусом роскоши. Этим флером наделила его юбка с любимой клеткой Коко Шанель – «гусиной лапкой».
Именно французский дизайнер впервые ввела в моду этот принт в одежде для женщин, изначально создавая только жакеты из этой ткани. Позже рисунок стал появляться на платьях, юбках, пальто, тренчах и даже сумочках.
Как заметила Эвелина Хромченко, ведущая «Модного приговора», «гусиная лапка» всегда ассоциируется с именем Шанель, а значит и с ее роскошными образами.
«Имеет смысл насладиться им», — посоветовала стилист.
Юбку Лиза Арзамасова дополнила свободным свитером-лапшой, повязав его на талии ремешком.
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