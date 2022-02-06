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Во флере роскоши: Арзамасова вышла на люди в юбке с любимым принтом Шанель и свитере-лапше

Талию Лиза Арзамасова подчеркнула ремешком.

Во флере роскоши: Арзамасова вышла на люди в юбке с любимым принтом Шанель и свитере-лапше
Лиза Арзамасова. Фото: Global look press

Елизавета Арзамасова предстала на людях в модном образе с привкусом роскоши. Этим флером наделила его юбка с любимой клеткой Коко Шанель – «гусиной лапкой».

Именно французский дизайнер впервые ввела в моду этот принт в одежде для женщин, изначально создавая только жакеты из этой ткани. Позже рисунок стал появляться на платьях, юбках, пальто, тренчах и даже сумочках.

Лиза Арзамасова.
Лиза Арзамасова. Скриншот: instagram.com/liza_arzamasova/

Как заметила Эвелина Хромченко, ведущая «Модного приговора», «гусиная лапка» всегда ассоциируется с именем Шанель, а значит и с ее роскошными образами.

«Имеет смысл насладиться им», — посоветовала стилист.

Юбку Лиза Арзамасова дополнила свободным свитером-лапшой, повязав его на талии ремешком.

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