«Ба! У малой-то зубки молочные выпали»: Прилучный явился в дом к Агате, чтобы повидаться с дочкой

Кажется, уикенд дочка Агаты Муцениеце проводит с отцом «мажором» Павлом Прилучным. На днях актер явился в дом к ведущей вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, чтобы повидаться с детьми и забрать их к себе.

Судя по словам «мажора» в кадре: «Доброе утро! Не спим», сын Тимофей и дочка Мия ночевали в доме у папы. А вот «мачехи» деток Мирославы Карпович видно не было. Вместе с дочуркой Павел посмотрел мультики по телевизору. Многие поклонники заметили, что «мажор» раздался в щеках и зарос густой щетиной.

А у Мии уже начали выпадать молочные зубки. Но это малышку нисколько не смущает, дочка Агаты Муцениеце улыбалась папе, сверкая своей щербатой улыбкой.

«Куда девали «папину дочку»? Или мачеха в театре ночует, пока Паша с детьми возится??», «Ба! У малой-то зубки молочные выпали», «Пашка весь зарос, как горец!», «Зачем такая щетина колючая??», «С дочкой отцы совсем другие, мультики смотрят! Так мило», «Агата отпустила детей к мужу??», «Мия такая счастлива у Пашки», — тут же стали обсуждать свежие кадры подписчики на фанатской страничке.

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